بالصور- بإطلالة تضج بالجمال والأنوثة..ملامح وجه ديمة قندلفت تبهر الجمهور

ميرنا وليد - بيروت - سحرت الممثلة السورية ديمة قندلفت الجمهور بأنوثتها وجمالها بأخر إطلالتها عبر حسابها الخاص، حيث ظهرات بصور بروفيل من أخر جلسات التصوير التي خضعت لها، فتألقت بلوك رائع معتمدةً على مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال وجهها، مع تسريحة ربطت فيها شعرها على شكل كعكة.



وكانت انتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي صوراً للممثلة السورية ديمة قندلفت، بدون ماكياج في المطار.

وانهالت التعليقات المتنمرة على ديمة، وجاءت هذه التعليقات مستفزة لجمهور الممثلة المحبوبة، ومن بين التعليقات المدافعة :"التنمر على خلق الله صار مقرف ، الاي بيعلقوا اجمل يعني؟! يورجونا اشكالهم بلا فلتر و بلا مساحيق تجميل ، والله عيب عيب"، "المشكله ان شكلها حلو فعلا وطبيعي وحتي بشرتها مناسبه جدا لطبيعه حياتها وسنها مش عارفه الناس معايير الجمال عندها اتغيرت ولا حصل ايه".

