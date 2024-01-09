شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان مدحت صالح: شعرت براحة كبيرة بالتعاون مع الشركة المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه النجم مدحت صالح، التحية للجماهير الحريصة على حضور حفل "الأساتذة 3"، مشيرا إلى أنه حاول التنويع قدر الإمكان لما قدمه خلال الحفل.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي محمد شردي ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يذاع على قناة الحياة: "قمت بعمل تجميعة للموسيقار العبقري الراحل محمد عبد الوهاب، وبعض أعمال الفنان الكبير فريد الأطرش، وقمت بغناء لحن لأول مرة للأستاذ محمد الموجي، ولأول مرة أيضا لحن (حمايا العزيز) و(نبتدي منين الحكاية)".

وقال: "الفكرة كلها تتلخص في أنني أحول الأغاني التي أحبها وتربيت عليها، من فكرة التخت إلى فكرة أوركسترا سيمفوني، وذلك في الأغنيات التي تقبل ذلك، واللطيف أن الناس استحسنت هذا الأمر ولاقت قبول جيد لديهم".

وتابع: "أنا شعرت براحة كبيرة بالتعاون مع الشركة المتحدة، وأخص الجزء الإعلامي على وجه التحديد، لأن أي إعلامي إذا لم يكن خلفه إعلام منظم، وعلى مستوى احترافي عالٍ، سيضيع المجهود بدون مردود، إلا أنني عندما التقيت بالمسؤولين في المتحدة، شعرت أنهم يشعرون بنفس الحماس الذي أشعر به".

وقال: "الفكرة في المجهود المشترك، أقوم بما يتوجب علي فعله، ودار الأوبرا يقوم بدوره، وتقوم الشركة المتحدة بدورها كاملا، وتُظهر هذه النتيجة التي حققت نجاحا كبيرا".