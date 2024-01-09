شكرا لقرائتكم خبر عن أعمال محمد الموجي على مسرح سيد درويش بالإسكندرية.. الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضمن خطط وزارة الثقافة لصون التراث الموسيقى، تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر حفلا لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي بقيادة المايسترو أحمد عامر، وذلك فى الثامنة مساء الخميس ‏11 يناير على مسرح سيد درويش " أوبرا الأسكندرية ".

يتضمن البرنامج باقة مختارة من ألحان الموسيقار محمد الموجى منها موسيقى قارئة الفنجان ، يا حلو صبح ، الليالي ، مستحيل ، أنا من تراب ، حبيبها ، رسالة من تحت الماء ، حيران ، ايه هو ده والحلوة داير شباكها .. اداء ياسر سعيد ، أيمن مصطفى ، مصطفى سعد ، محمد الخولي ، وائل أبو الفتوح ، ندى غالب وولاء طلبه .

جدير بالذكر أن سلسلة الحفلات المخصصة لأعمال الموسيقار محمد الموجي، تأتي ضمن جهود اعادة احياء تراث الموسيقى العربية ونشره للاجيال الجديدة باعتباره أحد الملامح الهامة للإبداع المصري الخالص.