رامي صبري النصف مليون في أول أغنية "بين الحيطان" من ألبومه الجديد

ميرنا وليد - بيروت - يستمر الفنان المصري رامي صبري بتحطيم أرقام قياسية بأغنيات ألبومه الحالي "النهايات أخلاق" الذي أطلقه، حيث وصلت أغنيته "بين الحيطان" إلى عدد مشاهدات عالي على يوتيوب فحققت بعد خمسة أيام من طرحها أكثر من نصف مليون مشاهدة حيث وصلت نسبتها إلى 521 ألف مشاهدة على يوتيوب.



وفي وقت سابق، تصدرت أغنية رامي جمال التي حملت عنوان "بحكي عليكي" من ألبومه الجديد الترند بعد أن نالت إعجاب عدد كبير من المستمعين من كافة أنحاء البلدان العربية.

وقد احتفل ملحن الاغنية الفنان محمد مدين مع متابعيه بهذا النجاح مشاركاً الأغنية عبر صفحته في موقع للتواصل الاجتماعي وأرفقها بتعليق:"بحكي عليكي للفنان رامي صبري تريند يوتيوب من ألحان مدين، كلمات: أحمد علي موسى توزيع أمين نبيل".

