ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة المصرية ياسمين صبري صور ولحظات من رحلتها إلى سويسرا مع الجمهور عبر حسابها الخاص، وظهرت فيها أثناء ممارستها رساضو التزلج على الذلج في جبال سوسيرا الباردة، فكانت ترتدي ملابس السكي باللون الأبيض، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها مع مكياج مميز أظهرت من خلاله جمال وجهها، كما وبدا عليها الفرح الذي كانت تعيشه في هذه التجربة.
وفي وقت سابق، شارك مصمم المعارك أندرو ماكينزي، متابعيه، مقطع فيديو للممثلة المصرية ياسمين صبري، من كواليس فيلم "أبو نسب".
ونشر أندرو عبر حسابه الرسمي مقطع فيديو ظهرت فيه ياسمين صبري خلال التدريبات في كواليس فيلم "أبو نسب"، وخاصة على مشاهد الأكشن التي تأتي ضمن أحداث الفيلم، إذ تضطر ياسمين لمواجهة إحدى العصابات خلال أحداثه.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو- من جبال سويسرا البيضاء..ياسمين صبري تستمتع بوقتها في التزلج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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