تركي آل الشيخ يكشف عن مسرحية "عملوها إزاي" في موسم الرياض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية عن العرض المسرحي "عملوها إزاي" بطولة الفنان كريم عبدالعزيز والمقرر عرضه ضمن فعاليات "موسم الرياض".

ونشر "تركي" الملصق الدعائي الخاص بالمسرحية عبر استوري حسابه الرسمي على "إنستجرام"، وأوضح خلاله مشاركة نخبة من النجوم على رأسهم الفنان كريم محمود عبدالعزيز، الفنانة عائشة بن أحمد، الفنان حمدي الميرغني، الفنان أوس أوس والفنان سليمان عيد، والمقرر عرضها بدءًا من يوم 12- 16 يناير الجاري.

ويواصل المستشار تركي آل الشيخ الترويج للعديد من الفعاليات الفنية في "موسم الرياض"، حيث كشف مؤخرًا عن استمرار عرض مسرحية "الصندوق الأحمر" بطولة النجمة ليلى علوي بعد الإقبال الكبير وطلب الجمهور مواصلة عرض المسرحية.

وكشف "تركي" مؤخرًا عن العديد من الفعاليات الفنية والثقافية والاجتماعية وحتى الرياضية ضمن فعاليات "موسم الرياض" والذي يشهد حضور جماهيري ضخم من مختلف أنحاء الوطن العربي وسط مشاركة نخبة من النجوم والإعلاميين والمشاهير من حول العالم.

ووجه المستشار تركي آل الشيخ بإقامة عدد من الحفلات الغنائية لأبرز نجوم الغناء والموسيقيين في مصر والوطن العربي وذلك تقديرًا وتكريمًا لمشوارهم الفني وكان أبرزهم حفل "روائع الموجي" تكريمًا للموسيقار الراحل محمد الموجي، وحفل "ذكريات شنودة" تكريمًا للموسيقار الكبير هانى شنودة.

يذكر أن تركي آل الشيخ كشف عن إقامة حفل موسيقي بعنوان "صلاح الشرنوبي" تكريمًا لمسيرة الموسيقار الراحل صلاح الشرنوبي، و يحييه نخبة من نجوم الغناء العربي وهم الفنانة أصالة، الفنان راغب علامة، الفنان وائل جسار، الفنانة نانسي عجرم، والفنانة أسماء لمنور وذلك يوم 18 يناير الجاري.