نبيل الحلفاوي عن حصر أعداد اللاجئين في مصر: "الترحيل الفوري لكل من لا يلتزم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

علق الفنان الكبير نبيل الحلفاوي على بدء حصر أعداد اللاجئين في مصر في محاولة لحصر مناطق تمركزهم وفترات إقامتهم وذلك نظرًا لما تتكبده الدولة من أعباء وتحملها مليارات وحصولهم على كل الخدمات بمختلف القطاعات.

وكشف "الحلفاوي" عن رأيه في حصر أعداد اللاجئين في مصر قائلا: "في موضوع اللاجئين والمقيمين، أولًا لا أرى مبررًا للتفرقة بين الجنسيات وإن كان ثمة خطر فمصدره سيتعلق بأشخاص وليس بجنسية معينة، ثانيًا أتفهم وجهة نظر الطرفين، المنخرطين في الحملة اعتبار أننا في أزمة اقتصادية أصلا و المستنكرين لها لاعتبارات إنسانية ومراعاة لمكانة مصر كحضن تاريخي لأشقائها".

واستكمل: "والحقيقة أن هذا التطرف الذي وصل إليه أصحاب هذا الرأي أو ذاك ليس هو الموقف الأمثل، نحن لن نخترع العجلة، معظم الدول لديها من القوانين والإجراءات الصارمة ما يمكنها من تلبية الاعتبارات الإنسانية وفي حالتنا الأخوية بما يتفق مع ظروفها وقدراتها واعتباراتها الأمنية، وفي نفس الوقت بما يحقق الدعم للعناصر المنتجة والمستثمرة وبما يتلافي سلبيات وتجاوزات العناصر المسيئة والمهددة لأمنها".

وأنهى تعليقه قائلا: "باختصار المتابعة واليقظة وعدم التهاون حتى لا يستفحل أي ضرر، فمعظم النار من مستصغر الشرر، والترحيل الفوري لكل من لا يلتزم بتقنين وضعه أو يخرج على القانون، ومراعاة قدرتنا الاستيعابية وفي نفس الوقت عدم التعميم بالنسبة لأشقائنا في بلدهم الثاني".

جدير بالذكر أن آخر مشاركات الفنان نبيل الحلفاوي الفنية كانت بفيلم "تسليم أهالي" بطولة الفنان هشام ماجد والفنانة دنيا سمير غانم وعرض عام 2022.