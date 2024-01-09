ثراء جبيل موديل لأول مرة في كليب تامر حسني الجديد "موحشتكيش"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

طرح الفنان تامر حسني أحدث كليباته الغنائية هذا العام "موحشتكيش" من ألبوم "هرمون السعادة" وذلك عبر قناته الرسمية على "يوتيوب" وعلى صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

والأغنية كلمات أمير طعيمة، ألحان وتوزيع أحمد ابراهيم، وظهرت بالكليب الفنانة ثراء جبيل والتي تشارك كموديل لأول مرة مع تامر حسني، وتلقي الأغنية نسب مشاهدة مرتفعة حيث تخطت 60 ألف مشاهدة خلال ساعة فقط من طرحها.

واحتفلت الفنانة ثراء جبيل بزواجها من الفنان الشاب مختار الديناري مؤخرًا بالولايات المتحدة الأمريكية بعيدًا عن الأهل والأصدقاء في مصر.

وأثار تامر حسني جدلًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية بعدما نشر صورة له برفقة طليقته بسمة بوسيل وأولاده وهم يحتفلون بالعام الجديد، وسط تساؤلات البعض عن عودتهما بعد طلاقهما رسميًا العام الماضي، إلا أن نفت "بسمة" هذه الشائعات وأوضحت أن أن الصورة عائلية وليس إلا وأن تامر هو من حرص على التقاطها لفرحة أولاده وعدم قضاء ليلة رأس السنة معهم".

يذكر أن تامر حسني يحيي حفلًا غنائيًا يوم 13 يناير الجاري في دبي.