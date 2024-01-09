أحمد السبكي يكشف عن الإعلان الرسمي لفيلم "ليلة العيد" استعدادًا لعرضه بالسينمات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشف المنتج أحمد السبكي عن الإعلان الدعائي الرسمي لفيلم "ليلة العيد" استعدادًا لبدء عرضه في السينمات يوم 25 يناير الجاري وذلك عبر حسابه الرسمي على "انستجرام".

وأظهر الإعلان عدد كبير من نجوم السينما المصرية وهم النجمة يسرا، الفنانة الكبيرة سميحة أيوب، الفنانة ريهام عبد الغفور، الفنان سيد رجب، الفنان أحمد خالد صالح، الفنانة يسرا اللوزي، الفنانة هنادي مهنا.

وتدور أحداث فيلم "ليلة العيد" في إطار درامي حول تناول قضايا المرأة من خلال معاناة عدة سيدات يعشن على جزيرة ما، وتتعرض السيدات لعدة مشاكل وأزمات بسبب عدم تفهم بعد الرجال لحقوقهن، تأليف أحمد عبدالله، وإخراج سامح عبد العزيز.

يذكر أن آخر أعمال أحمد السبكي فيلم "مستر إكس" بطولة الفنان أحمد فهمي وعرض بموسم عيد الأضحى العام الماضي وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.