داليا مصطفى عن غيابها مؤخرًا: "كنت بدور على نفسي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

خرجت الفنانة داليا مصطفى عن صمتها وكشفت عن السبب وراء اختفائها خلال الفترة الماضية وذلك بفيديو لايف عبر استوري حسابها الرسمي على "أنستجرام" بعد تساؤلات من قبل متابعيها.

وعن سبب غيابها عن الساحة الفنية قالت: "ناس كتير أوي بتسألني انتي كنتي فين الفترة اللي فاتت بصراحة وبمنتهى الصدق كنت بدور على نفسي، وعلى فكرة مش لازم تحصل كارثة عشان تعرفوا انتوا فين أو نفسكم في إيه أو هتبقوا مبسوطين إزاي، أنا عارفة إن الموضوع ممكن ميكونش سهل على ناس كتير أوي منهم أنا شخصيًا مكانش سهل، بس المتعة إنك تلاقي نفسك حاجة جميلة فوق ما تتخيلوا جربوها وحاولوا تلاقوا نفسكم واللي هيبسطكوا واعملوه وبدون أي تردد".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة داليا مصطفى مسلسل "علاقة مشروعة" بطولة الفنان ياسر جلال وعرض بموسم دراما رمضان 2023.