شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت صالح: أستعد لإطلاق ألبوم جديد بعنوان "السهرة حلوة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النجم مدحت صالح إنه سيشارك في الجزء الثاني من مسلسل "وبينا معاد"، بالإضافة إلى أنه يحاول الانتهاء من ألبومه الجديد "السهرة حلوة".

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي محمد شردي ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يذاع على قناة الحياة: "نتمنى أن ينال المسلسل إعجاب الناس، لأننا بذلنا مجهودا كبيرا فيه، ونجاح الجزء الأول هو ما دفعنا لعمل الجزء الثاني".

وقال: "قمت بعمل أغنية فى الجزء الثاني من المسلسل، والشخصيات داخل المسلسل كما هي، بينما هناك تغيرات في أحداث المسلسل".

وتابع: "الألبوم الجديد (السهرة حلوة)، هو أول إنتاج في حياتي، ويضم 10 أغاني، وجميعهم أغانى جديدا، وأفكر أن نقوم بعمل مشروع، لتصوير بعض من أغنيات الألبوم من خلال الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ونقدم للناس الأغاني بشكل جديد ومتطور".