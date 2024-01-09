شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق تصوير مسلسل "إمبراطورية ميم" بطولة خالد النبوى للعرض فى رمضان 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ صناع مسلسل "إمبراطورية ميم" بطولة النجم خالد النبوى، المقرر عرضه في رمضان المقبل، تصويره العمل اليوم الثلاثاء ليصبح آخر مسلسلات الـ30 حلقة دخولا لمواقع التصوير، من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج أروما استديوز للمنتج تامر مرتضى.

وجمعت المشاهد الأولى كلام من خالد النبوى ونور النبوى وحلا شيحة، على أن ينضم باقى فريق العمل تباعا لتصوير المشاهد خلال الأيام المقبلة.

الرواية الأصلية التى حملت اسم "إمبراطورية ميم" كان بطلها رجل، والراوية كانت فى 15 صفحة كتبها إحسان عبد القدوس عن أب يتمرد أولاده عليه ويرغبون فى عمل انتخابات واختيار حاكم للأسرة، وتحت الضغط يوافق الأب ويفاجأ أنهم اختاروه حاكمًا للبيت، دليل على حبهم له.

وكان آخر أعمال خالد النبوى فى شهر رمضان الماضى مسلسل "رسالة الإمام" بطولة أروى جودة، نضال الشافعي، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلي، أحمد الرافعى، سلمى أبو ضيف ونخبة من نجوم الوطن العربي أبرزهم السوريين خالد القيش وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية.