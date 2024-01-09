بالفيديو- إليكم إنجازات ريتا حايك في أول أسبوع لها من العام الجديد..هذا ما قالته

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة اللبنانية ريتا حايك مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو عبر حسابها الخاص مع الجمهور، اظهرت فيها ما أنجزته في أول اسبوع من العام الجيديد، حيث تضمنت إنجازاتها المثابرة على ممارساة الرياضة و القراءة والترديز على أهدافها في الحياة لهذا العام، وعلقت قائلةً: "أول أسبوع من عام 2024.

.إنها البداية فقط".

وكانت شاركت ريتا حايك في فيلم فرنسي تحت عنوان Les Barbares من إخراج الممثلة والمخرجة الفرنسية جولي دلبي. الفيلم الذي يجمع نخبة كبيرة من الممثلين الفرنسيين الشباب، تدور أحداثه في قلب قرية فرنسية في مقاطعة بريتاني، حيث قررت البلدية الترحيب بعائلة من اللاجئين الأوكرانيين، إلا أن اللاجئين الذين وصلوا ليسوا أوكرانيين، بل سوريون ...

ونشرت ريتا حايك صوراً من كواليس العمل، وعلقت: "انتهينا للتو من تصوير “Les Barbares” ، جولي دلبي كنت مصدر إلهام لنا جميعًا في المجموعة!".

