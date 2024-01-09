بالصور- سعر مرتفع جداً وخيالي لحقيبة نسرين طافش..إليكم إلى كم وصل

ميرنا وليد - بيروت - أطلت الممثلة السورية نسرين طافش على الجمهور بأناقتها المعتادة من خلالصور عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها بلوك مميز إرتدت فيه فستان قصير واسع شيك باللون الاسود من دون أكمام مزين بالازرار الكبرة، و ربطت شعرها على شكل كعكة مع مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال وجهها.



وفي يدها كانت نسرين تحمل حقيبة من دار أزياء Louis Vuitton ويصل سعرها إلى 5 300 يورو.

وفي وقت سابق، شاركت نسرين طافش الجمهور مقطع فيديو كشفت من خلاله عن لوك وإسم شخصيتها في مسلسل "بدون مقابل" الذي تحضر له لرمضان عام 2024.

وقد ظهرت نسرين بلون شعر ختلف وتسريحة مختلفة مع غرة، وعلقت: "شخصية الإعلامية رهام من مسلسل (بدون مقابل) رمضان 2024. إنتظرونا".

