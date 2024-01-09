بالفيديو- رامي عاشور يطرح أغنية جديدة تحت عنوان "رأي عام"

ميرنا وليد - بيروت - طرح الفنان المصري رامي عاشور أغنيته الجديدة "رأي عام" على حسابه الرسمي في موقع يوتيوب.

وأغنية "رأي عام" من كلمات رامي عاشور، وألحان شادي حسن، وتوزيع موسيقي عيسى، وأسود، ونوفو.

كما شارك رامي مع متابعيه، عبر حسابه الرسمي مقطع من الأغنية، وارفقها بتعليق قال فيه: " اسمعوا وشوفوا فيديو كليب أغنيتي الجديدة "رأي عام"، على الـ يوتيوب وكل المنصات السمعية... انشالله تعجبكم".

ومن كلمات الأغنية: مش كل حاجة ليكي فيها كلام

سمعاني ياللي في بالي ‎‏

ليه مش بسيطة وده رأي عام ‎‏

عنيدة ياما قالوهالي ايه

مش كل حاجة ليكي فيها كلام

سمعاني ياللي في بالي

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