بالصور- في أوقات عائلية في دبي..نانسي عجرم تقضي وقت ممتع مع زوجها وبناتها

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم صور عائلية مع الجمهور عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها إلى جانب زوجها الدكتور فادي الهاشم و بناتها الثلاث خلال إزيارتهم إلى دبي حيث ظهروا أثناء تجولهم على الأقدام، وعلقت نانسي على المنشور بالقول: "لأن لا شيء يهزم الأوقات العائلية، أفعل كل شيء من أجلكم".



وفي وقت سابق، وثقت نانسي عجرم ثاني إطلالاتها في حفل "ليلة نجمات العرب" التي أحيتها ليلة رأس السنة، برفقة عدد من نجمات العالم العربي، بجلسة تصوير شاركتها الجمهور عبر حسابها الخاص.

ونشرت نانسي عجرم مجموعة صور ظهرت فيها بإطلالة مزجت بين البساطة والأناقة والتألق في آن، وإرتدت فستاناً رمادياً مموجاً طويلاً وواسعاً، من دار الأزياء العالمية "ديور"، وبقصة كورسيه من الأعلى من دون أكمام، من قماش التول الناعم المزيّن بثنيات.

