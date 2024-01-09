موعد حفل عاصي الحلاني فى باريس

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد الفنان عاصي الحلاني لإحياء حفلا غنائيا في فرنسا الشهر المقبل.

ومن المقرر أن يقام الحفل يقام يوم 23 فبراير في العاصمة الفرنسية باريس، ومن المتوقع أن يشهد حضورا كبيرا.

وكان طرح عاصي الحلاني في وقت سابق أغنية “ملهوف عليك" على طريقة الفيديو كليب من إنتاج شركة روتانا.



والأغنية من كلمات: عبير أبو إسماعيل، وألحان: حسان عيسى، وتوزيع: علي ركيا، وإخراج: عادل سرحان.

وكان احتفل الفنان اللبناني عاصي الحلاني، مؤخرًا بزواج ابنته ماريتا من مدير الإنتاج كميل أبي خليل بمنطقة البقاع في لبنان.

وطرح الفنان اللبناني عاصي الحلاني مؤخرًا أغنيته الجديدة بعنوان "ملهوف عليك" على طريقة الفيديو كليب، وذلك عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، والمنصات الغنائية الرقمية المختلفة، وحققت الأغنية أكثر من مليون مشاهدة، منذ طرحها.

وتعاون الفنان اللبناني عاصي الحلاني في كليب "ملهوف عليك" مع كل من الشاعرة الغنائية عبير أبوإسماعيل، والملحن حسان عيسى، والموزعين الموسيقيين علي روقيا، وعماد جبر، ومهندس الصوت محمد مقهور.

من ناحية أخرى تصدر الحلاني التريند على يوتيوب مؤخرًا بدولة لبنان بأغنية "عرس قلبي" التي كانت هديته لابنته الفنانة ماريتا بحفل زفافها.

عاش الفنان عاصي الحلاني، لحظات خاصة من السعادة بزفاف ابنته ماريتا الحلاني وكميل أبوخليل في لبنان.

بكاء عاصي الحلاني في زفاف ابنته ماريتا وأغنية خاصة لها:

جاء الحفل بلقطات بين الفرحة والبكاء وإعداد أغنية من عاصي الحلاني خصيصًا لزواج ابنته ماريتا، إذْ أقيم الزفاف داخل أحد المزارع التي يمتكلها عاصي الحلاني.

تأثر عاصي الحلاني بأجواء زفاف ابنته خصوصًا عند تسليمها إلى عريسها كميل أبو خليل، مع الأجواء الغنائية الخاصة التي قدمها لها احتفالًا بتلك المناسبة الخاصة التي ينتظرها كل أب لابنته.