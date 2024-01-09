مدحت صالح يكشف عن أول إنتاج فى حياته

ياسر رشاد - القاهرة - أكد النجم مدحت صالح إنه سيشارك في الجزء الثاني من مسلسل "وبينا معاد"، بالإضافة إلى أنه يحاول الانتهاء من ألبومه الجديد "السهرة حلوة".

بذلنا مجهود كبير فى وبينا ميعاد

وأضاف النجم مدحت صالح خلال مداخلة مع الإعلامي محمد شردي ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يذاع على قناة الحياة: "نتمنى أن ينال المسلسل إعجاب الناس، لأننا بذلنا مجهودا كبيرا فيه، ونجاح الجزء الأول هو ما دفعنا لعمل الجزء الثاني".

وقال: "قمت بعمل أغنية فى الجزء الثاني من المسلسل، والشخصيات داخل المسلسل كما هي، بينما هناك تغيرات في أحداث المسلسل".

اول إنتاج فى حياة مدحت صالح

وتابع: "الألبوم الجديد (السهرة حلوة)، هو أول إنتاج في حياتي، ويضم 10 أغاني، وجميعهم أغانى جديدة.

واختتم: أفكر أن نقوم بعمل مشروع، لتصوير بعض من أغنيات الألبوم من خلال الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ونقدم للناس الأغاني بشكل جديد ومتطور".

قصة مسلسل وبينا معاد الجزء الأول

تدور أحداث مسلسل “وبينا ميعاد” الجزء الأول حول عائلتين مختلفتين تماما في طريقة التفكير والأسلوب، عائلة “حسن” التي توفيت زوجته وتركت له أربعة شباب، وعائلة “نادية” التي توفي زوجها وترك لها أربع بنات.

تبدأ الأحداث بلقاء “حسن” و”نادية” في العمل، وينشأ بينهما قصة حب، لكنهما يواجهان العديد من التحديات، منها رفض أبناء كلا الطرفين لهذا الزواج، خاصة وأنهما من عائلتين مختلفتين لتتوالى الأحداث في إطار اجتماعي كوميدي يناقش مشاكل الاسرتين بعد ارتباط الاب والام.

موعد عرض مسلسل وبينا ميعاد الجزء الموسم الثاني

من المقرر أن يتم عرض الحلقة الأولى من الجزء الثاني من مسلسل “وبينا ميعاد” يوم 10 يناير 2024، بعد انتهاء مسلسل “العودة” الذي يعرض حاليا. ومن المنتظر عرض المسلسل عبر منصة WATCH IT من هنا، وعبر شبكة قنوات “DMC” و “دي إم سي دراما”.

وتدور أحداث الجزء الثاني من المسلسل حول عائلة “حسن” وعائلة “نادية” اللتين تزوجتا في نهاية الجزء الأول، ويواجهان العديد من التحديات.