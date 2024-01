توم كروز يكشف عن تعاونه مع شركة "Warner Bros." لإنتاج أفلام جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشف النجم الأمريكي العالمي توم كروز عن تعاونه مع شركة "Warner Bros." للإنتاج السينمائي من أجل إنتاج المزيد من الأعمال السينمائية سواء الأصلية أو أجزاء أخرى من أفلام تم إنتاجها سابقًا.

ونشر "كروز" بروتوكول التعاون بين شركة "Warner Bros." عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" وعلق عليه قائلا: "متحمس لمشاركتي هذه الأخبار وأتطلع لصنع أفلام رائعة معًا".

وأصدرت شركة "Warner Bros." بيانًا رسميًا عن تعاونها مع توم كروز وتتضمن الآتي: "الرئيس التنفيذي لشركة وارنر برازرز مايكل دي لوكا وبام أبدي أعلنا اليوم عن انضمام توم كروز من أجل تطوير وإنتاج أعمال سينمائية أصلية باستراتيجية جديدة كليًا وتوم كروز وشركته الإنتاجية سيكون لهما مكاتب في مقر وارنر براذرز في مدينة بربانك بولاية كاليفورنيا الأمريكية".

واستكمل البيان: "هذا التعاون يمثل عودة وارنر برازرز للعمل مع توم كروز والذي قام ببطولة عدد من الأعمال السينمائية التي قامت بإنتاجها الشركة منها فيلم "Edge of Tomorrow"، "Rock of Ages"، "The Last Samurai"، "Magnolia"، "Eyes Wide Shut"، "Interview with the Vampire"، "Risky Business" و"The Outsiders".

كما كان لمايكل دي لوكا وبام ابدي تعليقًا على تعاونهما مع "كروز" قائلين: "متحمسين للعمل مع توم، إنه أسطورة بكل تأكيد في صناعة السينما، ورؤيتنا من أول يوم أن تعاونا معه سيثمر بالمزيد من النجاحات للشركة و محاولتنا لرجوع شركة وارنر براذرز لأيام مجدها ولدينا المصادر التي ستمكننا من ذلك منها المواهب والأفكار والقصص التي تروي وكنا في حاجة لعودة توم كروز إلينا مرة أخري وأصبح الأمر حقيقة اليوم وعلى قرب خطوة من تحقيق طموحاتنا ونرحب بعودة توم للتعاون مع الشركة ونتطلع قدمًا لهذا الأمر".

كما كان لتوم كروز تعليقًا على بيان شركة "وارنر برازرز" قائلا: "أكن لشركة وارنر برازرز كل تقدير واحترام والتزامهم بإنتاج أفلام تضيف لصناعة السينما ولجمهور السينما و التجربة السينمائية بشكل عام، أتطلع قدمًا لكل ما هو قادم وصنع أفلام عظيمة معًا".

وجاء التعاون مع شركة "Warner Bros." نظرًا للنجاحات المتتالية لتوم كروز في السينما وكونه يمتلك خبرة في الإنتاج السينمائي تمكنه من المساهمة في اختيارات الأعمال التي سيتم تقديمها على شاشة السينما، كان آخرها فيلمي "Top Gun" وفيلم "Mission Impossible: Dead Reckoning Part1" واللذان حققا نجاحًا جماهيريًا فاق كل التوقعات.

يذكر أن توم كروز ينتظر عرض فيلم "Mission Impossible: Dead Reckoning Part 2" والمقرر طرحه تجاريًا بحلول عام 2025.