تكريم "هاريسون فورد" بجائزة "الإنجاز المهني" في حفل توزيع جوائز اختيار النقاد

أعلنت إدارة جمعية نقاد السينما والمشهورة باسم "جائزة اختيار النقاد للأفلام" عن تكريمها للنجم الأمريكي العالمي هاريسون فورد بجائزة "الإنجاز المهني" بحفل توزيع الجوائز في دورته الـ 29 المقرر إقامته يوم 14 يناير الجاري.

وكشفت جمعية نقاد السينما عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" عن خبر التكريم قائلة: "نحن متحمسون لتكريم الممثل الأسطورة هاريسون فورد بجائزة الإنجاز الإبداعي في الدورة الـ 29 لجوائز اختيار النقاد للأفلام، على مدار حياته المهنية اللامعة، لعب فورد دور أبطال الحركة البارزين والطبيب والمحامي وعالم الآثار و عميل وكالة المخابرات المركزية ورئيس الولايات المتحدة الأمريكية.

وتسلم "هاريسون فورد" جائزة "السعفة الذهبية" تكريمًا لمسيرته السينمائية الحافلة بالأعمال السينمائية الهامة والمؤثرة في مهرجان كان السينمائي الدولي بدورته الأخيرة العام الماضي خلال عرض فيلم "Indiana Jones: Dial of Destiny" وهو يمثل نهاية سلسلة أفلام "Indiana Jones " الشهيرة التي كان بدايتها بالجزء الأول بعنوان "Indiana Jones and the Raider of the Lost Ark" عام 1981 وكان بمثابة بوابته للشهرة والنجومية في هوليوود.

يذكر أن هاريسون فورد انضم مؤخرًا لعالم مارفل السينمائي للأبطال الخارقين ويشارك ببطولة فيلم "Captain America: Brave New World"، وفيلم "Thunderbolts" والمقرر عرضهما بحلول عام 2025.