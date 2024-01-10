بالصور- بلوك رياضي..روان بن حسين تستعرض رشاقة جسمها أثناء ممارسة الرياضة

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ميرنا وليد - بيروت - شاركت الفنانة روان بن حسين صور لها أثناء ممارستها الرياضة في الجيم مع الجمهور عبر حسابها الخاص، وظهرت روان بلوك رياضي مميز أظهرت من خلاله رشاقة جسمها حيث كانت ترتدي توب باللون الأبيض ذات أكمام طويلة مع سروال باللون الاسود ضيق، وتركت شعرها منسدلاً مع مكياج خفيف على وجهها.
وفي وقت سابق، أحدثت روان بن حسين جدلا كبيرا على مواقع التواصل الإجتماعي بسبب حديثها في مقطع فيديو عن الأشخاص الذين يأتون الى عيد ميلادها من دون هدية.
وقالت روان بن حسين في الفيديو: "أنا أعزم الناس وأصرف على الميك اب والفساتين وأخر شي يجوني الناس يدينهم فاضية!!".
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