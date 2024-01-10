فن ومشاهير

خطوبة ليلى أحمد زاهر وهشام جمال رسميًا.. قرينا الفاتحة من أيام قليلة (شاهد بالصور)

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن المنتج والمحلن هشام جمال، خطبته رسميًا على الفنانة ليلى أحمد زاهر، نجلة النجم أحمد زاهر، مشيرًأ إلى إن قراءة الفاتحة تمت منذ أيام قليلة، ومن المقرر الإحتفال بخطبتهما قريبًأ، وذلك من خلال منشور عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

خطوبة ليلى زاهر وهشام جمال
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شارك هشام جمال الجمهور بمجموعة صور من قراءة فاتحته على ليلى زاهر وأرفقها بتعليق: "الحمد لله ٢٠٢٤ بتبدأ بخبر سعيد علينا .. من ايام قليله كانت قراية الفاتحه وان شاء الله الخطوبه قريبا .. نتمنى من كل الناس تدعيلنا بالتوفيق والسعاده والخير".

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خطوبة ليلى زاهر وهشام جمال
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خطوبة ليلى زاهر وهشام جمال
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خطوبة ليلى زاهر وهشام جمال

جاءت ارتباط ليلى زاهر وهشام جمال، بعد انتشار الكثير من الشائعات التي لاحقتهم مؤخرًا وكانت تفيد ارتباطهما، لكنهما كانا دائمًا يحرصان على تكذيبها ونفي ما يتردد على ألسنة الكثيرين.

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خطوبة ليلى زاهر وهشام جمال
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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