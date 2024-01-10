أحمد زاهر يحتفل بقراءة فاتحة ابنته ليلى على هشام جمال: "ألف مبروك لحبيبة قلب بابا"

محمد اسماعيل - القاهرة - احتفل الفنان أحمد زاهر بقراءة فاتحة ابنته "ليلى" على الفنان والمنتج هشام جمال وذلك في حفل عائلي اقتصر على عدد من الأهل والأصدقاء المقربين.

ونشر "زاهر" صور من حفل قراءة الفاتحة عبر حسابه الرسمي على "انستجرام"، وحرص خلالها على التقاط صور تذكارية مع ابنته وعائلته وعلق قائلا: "الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات تم بحمد الله قراءة فاتحة ابنتي ليلى على المنتج والفنان هشام جمال كل التمنيات الطيبة للعروسين وألف مبروك لحبيبة قلب بابا وروح بابا ليلى ربنا يسعدكم ويبعد عنكم العين".

ونشر الفنان هشام جمال صور جمعته بـ "ليلى" من حفل قراءة الفاتحة عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي منها "انستجرام" وعلق عليها قائلا: "الحمد لله 2024 بتبدأ بخبر سعيد علينا، من أيام قليلة كانت قرابة الفاتحة وان شاء الله الخطوبة قريبًا، نتمنى من كل الناس تدعي لنا بالتوفيق والسعادة والخير"، ولاقى الخبر تهنئة العديد من متابعيه منهم الفنان محمد جمعة قائلا: "مبروك"، والسيناريست إنجي علاء: "ألف مبروك ربنا يسعدكم"، خالد عليش: "مبروك"، وشقيقة "ليلى" ملك أحمد زاهر قائلة: "مبروك حبايب قلبي".

وتعاون الفنان هشام جمال مع الفنانة ليلى أحمد زاهر من قبل بمسلسل "في بيتنا روبوت" وسط العديد من الشائعات حول ارتباطهما نظرًا للكيميا التي ظهرت بينهما خلال حلقات المسلسل إلى جانب ظهورهما معًا بالعديد من المناسبات الاجتماعية، إلا أن تم التأكيد من قبل "هشام" عن ارتباطهما رسميًا وسط تهنئة متابعيه ومحبيه.