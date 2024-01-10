20 صورة تجمع هشام جمال وليلى أحمد زاهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

نشر الفنان والمنتج هشام جمال صور من حفل خطوبته على الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر

وظهر "هشام" و"ليلى" وهما يحتفلان بقراءة الفاتحة في الكوشة ومن خلفهما عبارة "بداية إلى الأبد" وسط سعادة غامرة، إلى جانب التقاطهما صورة سيلفي أمام مرآة كتب عليها "مرحبًا في بدايتنا ليلى وهشام"، إلى جانب صورة أخرى وأمامهما كعكة الاحتفال وعلق عليها قائلا: " الحمد لله 2024 بتبدأ بخبر سعيد علينا، من أيام قليلة كانت قرابة الفاتحة وان شاء الله الخطوبة قريبًا، نتمنى من كل الناس تدعي لنا بالتوفيق والسعادة والخير".

كما احتفل الفنان أحمد زاهر بابنته "ليلى" ونشر صور جديدة من كواليس الحفل وبارك لهما قائلا: " الحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات تم بحمد الله قراءة فاتحة ابنتى ليلى على ابني و حبيبي وصاحبي هشام جمال كل التمنيات الطيبة للعروسين والف مبروك لحبيبة قلب بابا و روح بابا ليلي ربنا يسعدكم ويبعد عنكم العين".

ولاقى الخبر تهنئة العديد من متابعيه منهم الفنان محمد جمعة قائلا: "مبروك"، والسيناريست إنجي علاء: "ألف مبروك ربنا يسعدكم"، خالد عليش: "مبروك"، وشقيقة "ليلى" ملك أحمد زاهر قائلة: "مبروك حبايب قلبي".

وتعاون الفنان هشام جمال مع الفنانة ليلى أحمد زاهر من قبل بمسلسل "في بيتنا روبوت" وسط العديد من الشائعات حول ارتباطهما نظرًا للكيميا التي ظهرت بينهما خلال حلقات المسلسل إلى جانب ظهورهما معًا بالعديد من المناسبات الاجتماعية، إلا أن تم التأكيد من قبل "هشام" عن ارتباطهما رسميًا وسط تهنئة متابعيه ومحبيه.