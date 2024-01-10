دوللي شاهين في الجيم ونانسي عجرم مع عائلتها ..10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

دوللي شاهين

نشرت الفنانة دوللي شاهين صور جديدة عبر حسابها الرسمي على "أنستجرام"، وظهرت خلالها وهي تلتقط صور تذكارية في الجيم.

سهر الصايغ

نشرت الفنانة سهر الصايغ صور جديدة لها عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، وظهرت "سهر" بالصور وهي تلتقط عدد من الصور التذكارية بأحد الحدائق.

شمس الكويتية

خضعت الفنانة شمس الكويتية لجلسة تصوير ونشرت صورها عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، وظهرت خلالها وهي بالمطبخ ولاقت الجلسة إعجاب متابعيها.

عارفة عبد الرسول

نشرت الفنانة عارفة عبد الرسول صورة عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، وظهرت خلالها برفقة حفيدتها خلال ممارستها لرياضة الجمباز.

عبير صبري

خضعت الفنانة عبير صبري لجلسة تصوير جديدة أمام البحر، ونشرت عدد من صورها عبر حسابها الرسمي على "انستجرام".

مروة الأزلي

خضعت الفنانة مروة الأزلي لجلسة تصوير جديدة لفتت بها الأنظار ونشرت صورها عبر حسابها الرسمي على "انستجرام".

مى فاروق

وجهت الفنانة مى فاروق الشكر لكل من هنأها بخطوبتها على الفنان محمد العمروسى ونشرت صورة من حفل الخطوبة عبر حسابها الرسمي على "انستجرام".

نانسي عجرم

نشرت الفنانة نانسي عجرم صورة جديدة عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، وظهرت خلالها وهي تستمتع بوقتها مع عائلتها.

نسرين طافش

خضعت الفنانة نسرين طافش لجلسة تصوير جديدة نشرت صورها على حسابها الرسمي "انستجرام"، وظهرت خلاله بفستان أسود أنيق خطفت به الأنظار ولاقي اعجاب متابعيها.

ياسمين صبري

نشرت الفنانة ياسمين صبري صورة جديدة عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، وظهرت خلالها وهي تستمتع بوقتها بإحدى المناطق الجليدية.