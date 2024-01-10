شكرا لقرائتكم خبر عن عنبة عن مشاركته فى عصابة عظيمة: إسعاد يونس كانت بتشجعنى وتدعمنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث المطرب عنبة، فى لقاء خاص على تليفزيون الخليج 365، عن فيلم "عصابة عظيمة" وشخصيته التى يقدمها خلال الأحداث وعن كواليس العمل.

وقال عنبة: "كواليس الفيلم كانت جميلة وكنت مبسوط إنى مع صاحبة السعادة بجد ونصيحتها ليا كانت بتقول ليا متقلقش أنت شاطر جدا وبشكر أى حد وثق إنى ينفع أمثل، وفى ناس كتير كانت بتحاول تحبطنى فى حياتى، وبشكر النجمة إسعاد يونس والمخرج وائل إحسان، وكل زملائى فى العمل، وبشكر أهلى ويا رب الفيلم يعجب الجمهور".

وعن أعماله الفترة المقبلة، رد قائلا: "إن شاء الله بشارك فى رمضان المقبل 2024 وبغنى جوه أحداث المسلسل، والشخصية قريبة جدا منى".

فيلم "عصابة عظيمة" بطولة إسعاد يونس، محمد محمود، كريم عفيفى، رنا رئيس، عنبة، فرح الزاهد، محمد ثروت، عارفة عبد الرسول، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف هاجر الإبيارى، وإخراج وائل إحسان.

وتدور الأحداث فى إطار كوميدى حول امرأة كفيفة تدعى (عظيمة)، والتى يقوم بدورها النجمة إسعاد يونس، ويتم النصب على ابنها (كريم عفيفى)، فيشكلون عصابة لمحاولة إنقاذ الموقف.