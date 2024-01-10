شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد زاهر يعلق على خطوبة ابنته ليلى على هشام جمال: ربنا يبعد عنكم العين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الفنان أحمد زاهر صورا من خطوبة ابنته ليلى زاهر وخطيبها الفنان هشام جمال، وعلق قائلا على صفحة فيس بوك: "الحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات تم بحمد الله قراءة فاتحة ابنتى ليلى على المنتج والفنان هشام جمال، كل التمنيات الطيبة للعروسين، وألف مبروك لحبيبة قلب بابا وروح بابا ليلي ربنا يسعدكم ويبعد عنكم العين".













وأعلن الفنان هشام جمال خطوبته على الفنانة ليلى أحمد زاهر وعلق قائلا على صفحة التواصل الاجتماعى قائلا: "الحمد لله 2024 بتبدأ بخبر سعيد علينا، من أيام قليلة كانت قراية الفاتحة وإن شاء الله الخطوبة قريبا، نتمنى من كل الناس تدعيلنا بالتوفيق والسعادة والخير".