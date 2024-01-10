شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت العدل يحسم مصير صعيدي في الجامعة الأمريكية 2: نفسي أعمله بس "الميوزيكال" جنني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الكاتب والسيناريست الدكتور مدحت العدل، مصير الجزء الثاني من صعيدي في الجامعة الأمريكية، ومسلسل عتبات البهجة في رمضان، قائلا: "أنا نفسي أعمل فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية 2، والفكرة اللي هنعملها موجودة بس أنا الصراحة "الميوزيكال" جنني، مسرحية تشارلي شابلن خدتني من كل حاجة، حاسس إني مش عايز أعمل غير ده".

وتابع خلال لقائه ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: "عشان كده الموضوع تأجل لكن موجود في الحسبان وهنعمله إن شاء الله".

وعن مسلسل عتبات البهجة قال: "بطولة الفنان الكبير يحيي الفخراني، وهي لرواية عظيمة كتبها الدكتور إبراهيم عبد المجيد، وأنا مشرف على الكتابة، وأنا نقيت طلبة من اللي اديتهم كورس مكلفهم بالعمل والكتابة، وأنا بشرف عليهم، لأنها رواية فلسفية، أبعد من مجرد مسلسل تلفزيوني، وأنا مشرف على الكتاب، وأنا اللي عملتلها الرؤية التلفزيونية، وعندنا فنانين كتير زي جومانا مراد وصلاح عبد الله".