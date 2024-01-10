شكرا لقرائتكم خبر عن الموزع الموسيقى كريم عبد الوهاب يجرى عملية جراحية فى ألمانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الموزع الموسيقى كريم عبد الوهاب، عبر حسابه بموقع فيس بوك، عن استعداده لإجراء عملية جراحية فى ألمانيا، حيث كتب: "أنا حابب أشكر كل الناس المحترمة ولاد الأصول اللى وقفت جانبى فى تعبى إذا كان بالسؤال أو المشورة أو المعلومة الطبية أو معلومة الخبرة فى حالتى".



منشور كريم عبد الوهاب

وأضاف كريم: "أنا دلوقتى بجهز عشان أسافر ألمانيا عشان أعمل العملية أو إذا توفرت الإمكانيات تتعمل فى مصر أكيد لو مضمونة النتايج هايبقى أحسن كتير، عشان أبقى وسط حبايبي.. ربنا يخليكم ليا ويبعد عنكم كل شر ويديكم الصحة دايما".

وكان الموزع الموسيقى كريم عبد الوهاب سبق وأعلن عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك اسشهاد أفراد من عائلته وعلق قائلاً: "إنا لله وإنا إليه راجعون استشهاد سارة كمال شعبان بنت خالتى منى العنتبلى وزوجها وطفلها الرضيع وعائلة زوجها فى قصف صهيونى فى بيتهم بغزة".



الموزع كريم عبد الوهاب

وحل الموزع الموسيقى كريم عبد الوهاب ضيفًا على برنامج "نص تون" الذى يعرض على تليفزيون ”الخليج 365” الذى يقدمه الصحفى عادل عبد الله وقال فى لقائه، إنه فى بداياته فى عالم الموسيقى تعرض للإصابة بالغرور وخاصة بعد تعاونه مع النجوم الكبار مثل كاظم الساهر وأصالة وتامر حسنى وغيرهم، وأضاف أنه وجد من ينقذه من هذا المرض حيث كان بجانبه نجوم كبار يمتلكون الخبرة الكافية التى تبعد عنه الغرور وهما الموزعان طارق مدكور ومحمد مصطفى لذلك يعتبرهما من أصحاب الفضل عليه.