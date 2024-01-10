شكرا لقرائتكم خبر عن 467 مليون دولار عالميا لفيلم Wonka فى أقل من شهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إيرادات فيلم Wonka إلى 467 مليونًا و801 ألف دولار عالميًا، منذ طرحه يوم 15 ديسمبر الماضى، العمل من إنتاج شركة Warner Bros، ووصلت مدته إلى ساعة و56 دقيقة.

وانقسمت إيرادات العمل بين 164 مليونًا و301 ألف دولار فى دور العرض الأمريكية، و303 ملايين و500 ألف دولار فى دور العرض حول العالم.

ويدور فيلم Wonka فى افتتاح متجر في مدينة تشتهر بالشوكولاتة، يكتشف الشاب الفقير ويلي ونكا أن هذه الصناعة يديرها كارتل من صانعي الشوكولاتة الجشعين.

فيلم Wonka من بطولة كل من تيموثي شالاميت، جوستاف داى، موراي ماك آرثر، بول جي ريموند، بيرتي كابلان، إيسي سوتي، كوبنا هولدبروك سميث، ماتيلدا تاكر، توم ديفيس، أوليفيا كولمان، كالاه لين، باترسون جوزيف.