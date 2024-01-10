شكرا لقرائتكم خبر عن 328 مليون دولار عالميا لـ The Hunger Games: The Ballad of Songbirds والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إيرادات فيلم The Hunger Games: The Ballad of Songbirds إلى 328 مليونًا و258 ألف دولار بشباك التذاكر العالمى، منذ طرحه يوم 17 نوفمبر الماضى، العمل من إنتاج شركة Lions Gate Films، ووصلت مدته إلى ساعتين و37 دقيقة.

وانقسمت إيرادات العمل بين 163 مليونا و825 دولارا بشباك التذاكر الأمريكى، و164 مليونًا و433 ألف دولار بشباك التذاكر العالمى.

يركز "The Ballad of Songbirds and Snakes" على كوريولانوس سنو، وهو صبى طموح، والذى أصبح فى النهاية الزعيم المستبد لبلد بانيم البائس، وهو من إخراج فرانسيس لورانس، ومن بطولة توم بليث، راشيل زيجلر، هانتر شيفر، جيسن شوارتزمن وبيتر دينكلاج.