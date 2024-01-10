شكرا لقرائتكم خبر عن فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى تقدم أعمال محمد الموجى غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيى فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى بقيادة المايسترو أحمد عامر، حفلا يتضمن باقة من أعمال الموسيقار الكبير محمد الموجى، غدا الخميس فى تمام الساعة الثامنة مساء على مسرح سيد درويش بالإسكندرية.

يحيى الحفل مجموعة من مطربى الأوبرا بقيادة المايسترو أحمد عامر وهم، ياسر سعيد، أيمن مصطفى، مصطفى سعد، محمد الخولى، وائل أبو الفتوح، ندى غالب، ولاء طلبة.

جدير بالذكر أن سلسلة الحفلات المخصصة لأعمال الموسيقار محمد الموجى تأتى ضمن جهود إعادة إحياء تراث الموسيقى العربية ونشره للاجيال الجديدة باعتباره أحد الملامح الهامة للإبداع المصري الخالص.

يشار إلى أن الموسيقار محمد الموجى يعد أحد أبرز المجددين في الموسيقى والغناء العربى، ولد في 4 مارس 1923 بمحافظة كفر الشيخ، وحصل على دبلوم الزراعة عام 1944 وعمل في عدة وظائف، ثم ظهرت موهبته الفنية وحبه للغناء ، ثم اتجه إلى التلحين ، وكانت أول اعماله "صافيني مرة" التي غناها عبد الحليم حافظ ، كما قدم ألحانه لعمالقة الطرب العربى منهم كوكب الشرق السيدة أم كلثوم ، نجاة ، وردة الجزائرية ، صباح، فايزة احمد وطلال مداح و رحل الموجى عن عالمنا في 1 يوليو 1995 بعد ان ترك إرثا فنيا ضخما من الألحان الخالدة.



