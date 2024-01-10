شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة تحيى حفلاً غنائيًا فى أبو ظبى السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيى النجمة أصالة حفلا غنائيا يوم السبت المقبل فى أبو ظبى، ومن المقرر أن تقدم لجمهورها باقة متنوعة من أغانيها القديمة والحديثة التي يتفاعل معها الجمهور.

واستقبلت النجمة أصالة حفيدتها الأولى جيهان، الشهر الماضى، وكتبت أصالة عبر حسابها على إنستجرام: "الحمد الله الذى وهبنى حفيدتى الأولى جيهان أحمد هلال ابنة روحى ووطنى ودنياى وفخرى شام أدعو لها أن يحفظها الله وأن يجعل أيامها حلوة هي و كل أولاد العالمين".

وطرحت أصالة نصري أغنيتها الجديدة "جنة الحب" عبر يوتيوب وبعض المنصات الإلكترونية الغنائية، الأيام الماضية وهي من كلمات د. ذياب بن غانم المزروعي، ألحان فايز السعيد، توزيع الموسيقى نور هاشم.

وكانت المطربة أصالة طرحت عددًا من أغانى ألبومها الجديد الذى يحمل اسم "لحقت نفسي" منها أغنية الأخبار الحلوة وتعاونت فيها مع كل من الشاعر الغنائي محمود سليم، الملحن كريم أحمد، الموزع الموسيقي كريم أسامة، مهندس الصوت محمد صقر.