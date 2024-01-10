هذه الطفلة الصغيرة أصبحت من أشهر الممثلات في العالم العربي

ميرنا وليد - بيروت - أعاد ناشطون على الإنترنت تداول مجموعة صور للممثلة المصرية ياسمين صبري وهي طفلة صغيرة.

وظهرت ياسمين في الصورة الأولى وهي طفلة في الخامسة من عمرها، وارتدت فستان أحمر بسيط، وظهرتت بشعر أسود قصير مميز.

وفي الصورة الأخرى ظهرت ياسمين فيها وهي ترتدي فستاناً أبيض اللون وملامحها قريبة للغاية من شكلها الحالي، وذلك خلال حفل زفاف خالتها.

وكانت ياسمين تقف في إحدى الصور بجوار العروسين، وفي صورة أخرى كانت تجلس على الأرض في حفل الزفاف.

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع الصورة، وأثنوا على ملامح ياسمين البريئة في الصور، كما علقوا على الصورة لافتين إلى أن جمال ملامحها لم تتغير منذ الصغر، إلا أنهم توقفوا أمام عدم وجود الشامة الشهيرة على وجه الطفلة.



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