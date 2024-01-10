بالصور- قبلة كايلي جينر وحبيبها الممثل شهير تحدث ضجة

ميرنا وليد - بيروت - انتشر مقطع فيديو لنجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر وهي تقبل حبيبها الممثل تيموثي شالاميت أمام الشاشات، وذلك خلال حفل توزيع جوائز "غولدن غلوب" لعام 2024.



وأحدث القبلة الحارة التقطتها عدسات الكاميرات، ضجة واسعة بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي.

وظهرت كايلي جينير في مقاطع الفيديو والصور وهي ترتدي فستانًا أسودًا وتجلس الى جانب تيموثي شالاميت في الحفل، وكانا يتبادلان النظرات الرومانسية، وممسكين بأيديهما ويتحدثان ويستمتعان ببعض لحظات الحب.

وحضر الثنائي إلى الحفل متأخراً وسرعان ما أصبحا محط الأنظار.

وتفاعل رواد الإنترنت مع مقطع الفيديو بشكل كبير، وعلقوا عليه معبرين عن إعجابهم بهذه العلاقة الرومانسية الجميلة بين الثنائي.

يشار إلى أن عدسات الكاميرات كانت قد رصدت المغنيتين سيلينا غوميز وتايلور سويفت وهما يتحدثان خلال حفل "غولدن غلوب".

وبحسب التكهنات، فإن الحديث بين المغنيتين دار حول كايلي جينر وتيموثي شالاميت، إذ قيل أن نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر رفضت السماح لممثل “ونكا” بالتقاط صور مع سيلينا التي أدت دور البطولة إلى جانب تيموثي دور البطولة في فيلم Woody Allen A Rainy Day In New York عام 2018.

