رمضان ٢٠٢٤.. أحمد السقا وطارق لطفي في كواليس مسلسل "العتاولة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

يواصل الفنان أحمد السقا الترويج لمسلسله الجديد "العتاولة" والذي يتعاون خلاله مع الفنان طارق لطفي والمقرر عرضه بموسم دراما رمضان 2024.

ونشر "السقا" صورة من كواليس التصوير عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" وظهر خلالها مع الفنان طارق لطفي وعلق قائلا: "حبينا نمسي عليكم ونقولكم إننا ولا بنخاف مالدنيا بحالها"، وكان التعليق إشارة لتعاون السقا مع لطفي من قبل بفيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية" ويعد بمثابة انطلاقتهما في السينما المصرية وشهادة ميلادهما الفنية لدى الجمهور.

يذكر أن الفنان أحمد السقا ينتظر عرض أحدث أعماله التلفزيونية هذا العام وهو مسلسل "جولة أخيرة" والمقرر عرضه يوم 25 يناير الجاري على "Amazon Prime"، وتدور الأحداث في إطار تشويقي حول شخصية الدكتور يحيى الذي تمر حياته بالعديد من الأزمات، خاصة بعد ابتعاده عن ممارسة رياضة الـ "MMA" أو ما تسمى بفنون القتال المختلطة ليعود لساحة القتال، والمسلسل مكون من 9 حلقات ويشارك بالبطولة كلًا من أشرف عبد الباقي، حنان مطاوع، أسماء أبو اليزيد، علي صبحي، تأليف محمد ندا وشارك في السيناريو محمد الشخيبي، إخراج مريم أحمدي.