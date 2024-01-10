شكرا لقرائتكم خبر عن نصيحة إسعاد يونس لـ فرح الزاهد فى فيلم "عصابة عظيمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدثت الفنانة فرح الزاهد، فى لقاء خاص على تليفزيون الخليج 365، عن فيلم "عصابة عظيمة" ونصيحة النجمة إسعاد يونس لها خلال التصوير وعن كواليس الفيلم.

وقالت فرح الزاهد: "النجمة إسعاد يونس لما شافتنى أول مرة قالت ليا كنتى جميلة أوى فى فيلم شوجر دادى وكلامها بسطنى جدا، كنت سعيدة ولما قعدنا وشوفنا الفيلم وبعد لما شافت المونتاج قالت ليا إنتى كنتى شاطرة أوى وحقيقية قولت ليها قوليلى نصيحة قالت ليا إنى اظبط مخارج الحروف وهأخذ بنصيحتها دائما، والكواليس كانت أكثر من رائعة ومن أحلى لوكشينات التصوير اللى كنت فيها وكنت بمثل وأنا مرتاحة جدا".

فيلم "عصابة عظيمة" بطولة إسعاد يونس، محمد محمود، كريم عفيفى، رنا رئيس، عنبة، فرح الزاهد، محمد ثروت، عارفة عبد الرسول، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف هاجر الإبيارى، وإخراج وائل إحسان.

وتدور الأحداث فى إطار كوميدى حول امرأة كفيفة تدعى (عظيمة)، والتى يقوم بدورها النجمة إسعاد يونس، ويتم النصب على ابنها (كريم عفيفى)، فيشكلون عصابة لمحاولة إنقاذ الموقف.