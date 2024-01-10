ممثلة مصرية وصفت بالقبيحة وأشرفت على تربية 12 يتيم

ميرنا وليد - بيروت - رجوات منصور ممثلة مصرية ولدت عام 1914 من أسرة ثرية في مدينة أسوان. تزوج جميع أشقائها ورحلوا وتركوها وحيدة. لم تتزوج ووصفها الناس بالقبيحة لذا قررت الإنتقال الى القاهرة حيث عملت بالتنظيف في بعض المحلات التجارية والمنازل. إلتقت بمخرج سينمائي كان يبحث عن فتاة مستوى جمالها اقل من المتوسط للعمل معه في فيلم بدور فتاة قبيحة. فرحت ووافقت وشاركت بأول عمل ونجحت بتجسيد دور القبيحة نجاحاً كبيراً فاستغلها المخرجون ولم يسند إليها إلا أدوار الفتاة القبيحة والغير مرغوب بها. شاركت في 14 فيلم ما جعلها تعيش حالة نفسية سيئة وعانت من تذمر الناس من شكلها. أقامت بجوار رجل متدين يقيم مع 8 أشقاء ومتزوج من أرملة لديها 4 ايتام وكان يساعد زوجته في تربية أبنائها مع أشقائه لكن زوجته توفيت فتقدم لخطبة رجوات وافقت وتزوجا. بعد فترة قصيرة توفي زوجها تاركاً رجوات مع مسؤولية تربية 12 يتيم. تحملت المسؤولية وسخّرت حياتها لتربيتهم وتعليمهم فتخرج منهم المعلم والمهندس والطبيب وأحسنوا اليها وكل شهر كانت تقيم عند أحد أولادها. عام 1993 طلبت رجوات من أبنائها زيارة مكة المكرمة لأداء فريضة الحج. فسافرت مع أحد أبنائها وأدت فريضة الحج لكنها توفيت في الحرم المدني ودفنت في المدينة المنورة.

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