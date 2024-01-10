ميرنا وليد - بيروت - شارك الفنان والمنتج المصري هشام جمال صوراً من احتفالية ارتباطه رسمياً بالممثلة المصرية ليلى أحمد زاهر على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي. أحدث ظهور لـ أحلام من دون ماكياج يحدث جدلاً واسعاً.. بدت شابة عشرينية! وعلق على الصور كاتباً : "الحمدلله 2024 بتبدأ بخبر سعيد علينا، من أيام قليلة كانت قراية الفاتحة، وإن شاء الله الخطوبة قريبا، نتمنى من كل الناس تدعيلنا بالتوفيق والسعادة والخير."

ونشر والد العروس الممثل أحمد زاهر صورا من المناسبة السعيدة وكتب : الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات تم بحمد الله قراءة فاتحة ابنتي ليلى على ابني وحبيبي وصاحبي هشام جمال كل التمنيات الطيبة للعروسين وألف مبروك لحبيبة قلب بابا وروح بابا ليلي ربنا يسعدكم ويبعد عنكم العين.

كانت هذه تفاصيل خبر ليلى أحمد زاهر وهشام جمال يحتفلان بإرتباطهما رسمياً بحفل عائلي - بالصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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