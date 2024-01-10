ميرنا وليد - بيروت - توفي رجلان كانا يستقلان طائرة و سياحية صغيرة، في إطار حفلة لنادي الطيران الخاص بهما.
ولقي رجلان، أحدهما كان يرتدي زي بابا نويل، حتفهما منذ أيام، بعد تحطم طائرتهما في وسط فرنسا.
وأقلع الرجلان البالغان 68 و79 في مشهد ترفيهي من مطار فيشي-شارماي، وكان ينتظرهما أطفال أعضاء في نادي الطيران تتراوح أعمارهم بين 5 و13 عاما.
وبحسب ما أوضحت ممثلة الولاية في منطقة ألييه باسكال تريمباخ لوكالة "فرانس برس"، فإنه كان من المفترض أن يعود الرجلان إلى المطار من حيث أقلعا، إلا أن الطائرة" تحطمت على الأرض"، في "ظروف لم تحدَّد بعد، فيما كانت تستعد للهبوط على المدرج" وفقاً لبيان إدارة المنطقة.
وأشار رجال الإطفاء والأمن أن الرجلين توفيا في وقت مبكر من بعد الظهر، في حادث تحطّم الطائرة.
كانت هذه تفاصيل خبر تحطم طائرة كانت تقل "بابا نويل" وصديقه ما أدى إلى وفاتهما.. إليكم التفاصيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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