ميرنا وليد - بيروت - بأول ظهور علني لهما بعد حفل زفافهما، شاركت عارضة الأزياء والممثلة اللبنانية المولودة في كندا سحر غوليستاني الجمهور مقطع فيديو يجمعها بزوجها الفنان الكندي اللبناني الأصل مساري، وهما يرقصان بخفة دم واضحة على أنغام أغنية "صبري قليل" للفنانة المصري شيرين عبد الوهاب.

وقد دخل الفنان اللبناني العالمي مساري القفص الذهبي وتزوج رسمياً من حبيبته عارضة الأزياء والممثلة المولودة في كندا سحر غوليستاني بعد قصة حب دامت حوالي 11 عاماً.

ونشرت مجلة "فوغ" بنسختها العربية الصور الاولى من الزفاف اذ بدت العروس جميلة للغاية بفستانها الابيض المطرز بحبوب اللولو والكريستال كما ان بدلة مساري كانت مميزة مثل فنه اذ ان البلايزر مطرزة بخرز أسود اللون.

كانت هذه تفاصيل خبر أول ظهور لـ مساري وزوجته بعد حفل الزفاف.. يختاران هذه الأغنية لـ شيرين عبد الوهاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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