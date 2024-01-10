بالصور- أمير أوروبي يشارك في عرض أزياء وما قاله لافت

ميرنا وليد - بيروت - شارك الأمير نيكولاي من الدنمارك في عرض أزياء لمجموعة شتاء 2021 -2022 للمصمم الفرنسي كريستيان ديور خلال أسبوع الموضة الباريسي. الأمير نيكولاي هو إبن الأمير جواشيم من زواجه الأول مع ألكسندرا مانلي. وكشف الأمير أنه خلال وجوده في فرنسا تمكن من لقاء والده وهو يوفق بين عرض الأزياء ودراسة إدارة الأعمال. كما أنه فخور بالمشاركة بعروض الأزياء تحت الأضواء لأنه يقوم بشيء لنفسه وليس لشيء مرتبط بعائلته ونسبه. يذكر أن الأمير نيكولاي شارك للمرة الأولى في عالم الموضة في الثامنة عشرة من عمره مع Burberry خلال أسبوع الموضة في لندن.

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