ميرنا وليد - بيروت - نشر محامي الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، حسام لطفي، بياناً كشف فيه قرار شيرين بمقاضاة كل من يتدخل في حياتها الشخصية بهدف التشويش على مسيرتها الفنية، كما أنها قامت بتكليف مستشارها القانوني، ضد كل من روج لشائعة إرتباطها بخطيب الفنانة المصرية ميرهان حسين السابق.
وتابع البيان مؤكداً أن شيرين مستمرة بصداقاتها بعيداً عن الشبهات والتأويلات، وأن تركيزها الحالي يتجه نحو العمل الفني وطرح أعمالها الجديدة، داعية جمهورها إلى متابعتها في مجال الغناء.
وكانت انتشرت في الأيام الماضية، أخبار تفيد أن شيرين عبد الوهاب دخلت في علاقة حب جديدة، بعد انفصالها عن زوجها الفنان حسام حبيب.
كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق من شيرين عبد الوهاب على خبر إرتباطها.. وهذا ما كشفته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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