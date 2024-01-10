أول تعليق من شيرين عبد الوهاب على خبر إرتباطها.. وهذا ما كشفته

ميرنا وليد - بيروت - نشر محامي الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، حسام لطفي، بياناً كشف فيه قرار شيرين بمقاضاة كل من يتدخل في حياتها الشخصية بهدف التشويش على مسيرتها الفنية، كما أنها قامت بتكليف مستشارها القانوني، ضد كل من روج لشائعة إرتباطها بخطيب الفنانة المصرية ميرهان حسين السابق.



وتابع البيان مؤكداً أن شيرين مستمرة بصداقاتها بعيداً عن الشبهات والتأويلات، وأن تركيزها الحالي يتجه نحو العمل الفني وطرح أعمالها الجديدة، داعية جمهورها إلى متابعتها في مجال الغناء.

وكانت انتشرت في الأيام الماضية، أخبار تفيد أن شيرين عبد الوهاب دخلت في علاقة حب جديدة، بعد انفصالها عن زوجها الفنان حسام حبيب.