بعد نشره صورتها وهي تقف بجانبه.. شاهد بدور البراهيم تفتح النار على مشعل الخالدي وتكشف حقيقة زواجها منه

في مقطع فيديو نشرته عبر مواقع التواصل وحقق انتشار واسع فتحت مشهورة سناب شات والفاشينيستا السعودية بدور البراهيم النار على مشهور السناب شات مشعل الخالدي وذلك عقب نشره لصورة تجمعه بها وعلق عليها بتعليق أثار الجدل حيث قال: “نعم أعلنها للعالم كله .. بدور البراهيم”، وأرفقها بإيموجي على شكل قلوب حمراء.

وقالت بدور البراهيم في الفيديو المتداول: إيش هذا والله جاني تهزييء من صديقاتي وأهلي ومن جروب عيالي يعني ما راعيت مشاعر عيالي وأهلي واصحابي .

وأضافت الفاشينيستا السعودية قائلة: أنت تبغى تنشر سنابي الجديد تنشره بالطريقة المنحطة هذي .. أعلنها للعالم ضيفوا حسابها الجديد وحاطط قلبين أحمر .. أي شخص في الشارع بيفهم أنها زواج .

وأضافت في هجومها على مشهور السناب شات قائلة: أنت أتركك على جنب وأسلوبك المنحط وطريقة نشرك لسنابي ، أنا ما طلبت منك تنشره ، أنا أعرف من مين أطلب .

وعن أنباء زواجها من مشهور السناب بعد نشره للصورة قالت: الحسابات التي نشرت هذه الأخبار والإشاعات التي ليس لها صحة .. يعني أنا بدور البراهيم أتزوج بالطريقة هذي على نشر حساب ؟! .

واختتمت حديثها قائلة: مع أحترامي لك أنت ولد ناس ، بس لو تزوجت ما أتزوجك أنت .. وعشم إبليس في الجنة أنا مفرق راسي هذا مو أي حد يحصل عليه.

شاهد أيضاً:

مشعل الخالدي يعلن عن زواجه رسميًا من بدور البراهيم