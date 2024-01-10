شاهد أحلام ووعد ترقصان ومحمد عبده يغني ويعزف على العود في أحد الأعراس بالرياض

أحيث الفنانة وعد أحد الأعراس في الرياض وذلك برفقة كل من الفنان محمد عبده والفنانة أحلام، حيث نشرت عدد من مقاطع الفيديو التي تجمعها بهم.

وخلال العرس ظهر فنان العرب وهو يعزف على العود ويغني، بينما كانت الفنانة وعد ترقص على أغانيه.

وكشف مقطع فيديو آخر، الفنانتين وعد وأحلام تؤديان وصلة رقص على أنغام أغنية للفنان محمد عبده بالعرس، وأثار المقطع إعجاب واسع وحظي بتفاعل وانتشار واسع بمنصات التواصل الاجتماعي.

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