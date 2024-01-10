بوليفارد وورلد تقدم لعشاق الأنمي متجر Otaku الأكبر من نوعه في المملكة

تحتضن منطقة بوليفارد وورلد، إحدى مناطق موسم الرياض الترفيهية، متجر “Otaku” المتخصص في تقديم ثقافة الأنمي ومنتجاته، والذي يعد الأكبر من نوعه في المملكة، حيث يشهد إقبالا كبيرا من الزوار لاقتناء لوحات تذكارية لشخصياتهم المفضلة.

ويقدم المتجر لعشاق الأنمي مئات القطع اليابانية من إكسسوارات خاصة بالشخصيات، إضافة إلى ألعاب الرسوم المتحركة والأحذية الرياضية، وتشكيلة من كافة صور الأنمي والمجسمات والهدايا التذكارية، حيث يهدف المتجر إلى تعريف الزوار بالثقافة اليابانية من خلال مبيعات الأزياء والصور المخصصة في عالم الأنمي.

ويتميز متجر “Otaku” الذي يكتسي بجداريات عالم الأنمي، باحتضانه لقبعة تشوبر الشهيرة، إلى جانب العديد من البوسترات واللوحات التذكارية الثلاثية الأبعاد لأشهر شخصيات الأنمي.

ويقع المتجر في المنطقة اليابانية، إحدى المناطق الفرعية لـ”بوليفارد وورلد”، ويستقبل زواره يوميا من الساعة الرابعة مساء حتى الساعة الثانية عشرة مساء، ويمكن حجز تذاكر الدخول إلى المنطقة عبر تطبيق وموقعwebook من خلال الرابط: اضغط هنا

وتحتوي منطقة بوليفارد وورلد على عدد من مجسمات دول العالم التي صممت كل واحدة منها بطابع خاص يميّزها، إضافة إلى العديد من الخيارات الترفيهية والتجارب العالمية، وتعد المنطقة واحدة من أكثر مناطق موسم الرياض تنوعا واحتضانا للخيارات الترفيهية القادمة من ثقافات عالمية متعددة، إضافة إلى احتوائها على مجموعة كبيرة من التجارب العالمية، ومتاجر تضم بضائع قادمة من مختلف أنحاء العالم.