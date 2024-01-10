بيلا حديد تعود لعملها بعد إطلالة.. وتظهر من دون ملابس

ميرنا وليد - بيروت - أحدثت عارضة الأزياء العالمية من أصول فلسـ طينية بيلا حديد حالة من الجدل، بعد إعلانها عودتها لعملها في عرض الأزياء بعد فترة من الإنقطاع.



وقد أطلت بيلا على الجممهور بإطلالة فاضحة، ومن دون إرتداء ملابسها، الأمر الذي صدم المتابعون.

وبعد مقابلات الإعلامي المصري باسم يوسف مع الإعلامي البريطاني بيرس مورغان والتي نالت على نسب مشاهدات عالية جداً، قامت بيلا حديد بمتابعته عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي.

وعبر باسم يوسف عن سعادته بهذا الأمر، وحتى عن سعادة زوجته، واعتبر فيه أن أمنياته تحققت وأنه وصل إلى الخلود، قائلاً: "بيلا حديد تابعتني على إنستغرام. الخلود يتحقق، زوجتي متحمسة أكثر مني!".

ويجمع بين باسم يوسف وبيلا حديد كونهما شخصيتان عالميتان مؤثرات، وأنهما داعمان للقضية الفلسـ طينية.