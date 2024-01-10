شكران مرتجى تشكف تفاصيل قصة حبها السرية.. "لن تتكلل بالزواج"

ميرنا وليد - بيروت - تحدثت الممثلة السورية شكران مرتجى عن تفاصيل قصة الحب التي تعيشها منذ سنوات، وكشفت أسرار علاقتها بهذا الرجل الذي وصفته بحب حياتها الذي تتمنى أن ترتبط به وأن تعيش معه لمدى الحياة.



وقالت شكران أن هذا الرجل من خارج الوسط الفني، ووصفته أنه صديقها وسندها بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، كما أنها ممتنى للغاية لوجوده في حياتها، وكشفت أنها أرلاتبطت به منذ أكثر من 3 سنوات، ولكن حبهما المستحيل لم يأثر بهذا الزمن الطويل، وذلك لأنه ظل سراً لا يعرفه أحد حتى الآن، ولكنها تعلم أن هذه العلاقة لن تتكلل بالزواج بسبب وجود عقبات كثيرة أمامهما.

وخلال حلولها ضيفة على برنامج "زمن" للإعلامية راغدة شلهوب على قناة الـ LBCI، قالت شكران أنها سكرت الباب أمام فكرة الزواج: "إما أن يكون بكامل مقوماته وإلا فلا"، ناصحة الفتيات بجعل حبهن سرا حتى اكتماله.