مذيعة عالمية تنهار بكاءا على الهواء.. وتكشف عن وضعها الصحي

ميرنا وليد - بيروت - كشفت مذيعة محطة الـ "CNN" سارة سيندر إصابته بمرض سرطان الثدي مباشرة على الهواء وأنها في المرحلة الثالثة منه، وانهارت بكاءاً مباشرةعلى الهواء.



وقالت سارة بمقطع فيديو نشرته عبر حسابها الخاص: ""اقتطع من وقتك ثانية فقط لتتذكر أسماء 8 نساء تحبّهم... ما عليك سوى عدّهم على أصابعك. إحصائياً، إحداهن ستصاب بسرطان الثدي، أو ربما تكون مصابة به بالفعل. أنا الواحدة من الثماني داخل مجموعة أصدقائي. لم أمرض يوماً. أنا لا أدخّن، ونادراً ما أشرب الكحول. وليس لعائلتي تاريخ مرضي مع سرطان الثدي. مع ذلك، إنني في المرحلة الثالثة منه. من الصعب قول ذلك. إلى جميع أخواتي، أيا كان لون بشرتكن، من فضلكن، أجرينَ تصوير الثدي بالأشعة السينية كل عام. أجرينَ أيضاً الاختبارات الذاتية. حاوِلنَ رصد المرض في فترة مبكرة، هذا شيء لم أتمكن من توقّع حدوثه. لقد شكرت السرطان لأنه اختارني. أتعلمون أنه بصرف النظر عن الجحيم حولنا، لا أزال أعشق الحياة بجنون. وجودي على قيدها أصبح له طعم مختلف. أنا أكثر سعادة لأنني لا أركز على الأشياء الصغيرة الحمقاء التي كانت تزعجني من قبل. الآن، وفي كل يوم ألتقطُ فيه نَفَساً آخر، أستطيع الاحتفال بأنني لا أزال هنا معكم. أنا وزملائي وأصدقائي وعائلتي، نستطيع أن نحبّ، ونبكي، ونضحك، ونأمل. وهذا يا أصدقائي الأعزاء يكفي".