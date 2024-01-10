إطلالة ريم السعيدي تثير الجدل.. وجمالها حديث المتابعين

ميرنا وليد - بيروت - نشرت عارضة الأزياء التونسية ريم السعيدي صورة لها ظهرت فيها برفقة زوجها الإعلامي اللبناني وسام بريدي.

وظهررت ريم في الصور التي شاركتها مع متابعيها عبر حسابها الرسمي، بإطلالة مميزة ورائعة، خلال حضورها مع زوجها إحدى المناسبات في دبي.

وتألقت ريم السعيدي بجمبسوت أسود رسمي مكشوف، يتميز بفتحة طويلة عند الصدر، أبرز رشاقتها.

كما اعتمدت ريم مكياجاً ناعماً بسيط، أبرز ملامح وجهها، مع أحمر شفاه جريء. كما تركت شعرها الأسود الطويل منسدلاً على كتفيها.

ولاقت الصور تفاعلاً كبيراً بين المتابعين الذي أعربوا عن إعجابهم بجمال ريم وإطلالتها الرائعة والأنيقة.



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